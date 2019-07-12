مهرجان القاهرة السينمائى ينعى يوسف شريف رزق الله

ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والكاتب محمد حفظي، بكل الحزن والأسى المدير الفني للمهرجان، الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، الأب الروحي والأستاذ والمعلم والقامة السينمائية والإعلامية الكبرى الذي ساهم في قيادة دفة المهرجان على مدار أربعين عامًا،

منذ أن كان سكرتيرًا فنيًا له عام 1978، ومديره الفني منذ عام 2000، ليسهم بكل جهده في دفع المهرجان للأمام، بعد أن منح الحياة السينمائية عمره وتتلمذ على يديه أجيال متعاقبةمن النقاد والسينمائيين.

وإذ تنعى إدارة المهرجان يوسف شريف رزق الله فإنها تودع الأب الروحي لكل العاملين في المهرجان، والعلامة الفريدة فى عالم السينما ليس في مصر فقط بل والعالم العربى أجمع، وتودع يوسف شريف رزق الله الإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معانى النبل والشرف. رحمه الله وتغمد أهله ومحبيه بالصبر والسلوان .