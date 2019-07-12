فن ومشاهير

تعرّف على تفاصيل عرض "سينما مصر" قبل انطلاقها

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 يستعد المخرج الكبير خالد جلال، لعرض "سينما مصر"، الذي يشهد تخرج الدفعة الثانية من ستديو المواهب بمركز الإبداع، الذي من المقرر افتتاحه، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بحضور

وزيرة الثقافة، وعدد من الشخصيات المهمة.

 يستمر العرض لفترة تقترب من الشهر على مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا، ويشارك في بطولته ما يقرب من

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٦٠ فنانًا وفنانة شابة من الموهوبين الذين اختارهم خالد جلال بعناية فائقة وشديدة، ويتناول العرض أهم مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.

 يذكر أنه كانت آخر عروض المخرج الكبير خالد جلال "سلم نفسك"، الذي حضره ملك بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحقق إشادات كبيرة.

 

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