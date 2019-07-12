غدًا.. نانسي عجرم ضيفة وفاء الكيلاني في "تخاريف"

تحل الفنانة نانسي عجرم، ضيفة برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويعرض على شبكة قنوات MBCمصر، وذلك مساء غد السبت.

ومن المقرر أن تكشف نانسي خلال الحلقة عن أوراق الماضي، وتخبر أسرار الحاضر، وتروي أحلام المستقبل،

وتسألها وفاء إذا ما كانت تعتبر والدها ظالماً عندما وضعها في الواجهة على طريق احتراف الفن والغناء، وهل تلومه أم تشكره؟ وهل تملك القدرة على أن تقرأ الناسمن عيونهم وتصرفاتهم؟

وفي فقرة "ميكروباص"، تسمي نانسي الفنانين والشخصيات العامة الذين تأخذهم معها في "ميكروباص" حياتها، كما تكشف عما ستفعله ومن هو الشخص الذي ستعاقبه إذا وضعت طاقية الإخفاء، وتقول "هذا هو الشخص الذي أصفي حساباتي معه"؟ وهل تخاف نانسي من الموت؟ وما هي أسوأ مخاوفها المستقبلية؟

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