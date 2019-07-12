تعرف على عروض نادى السينما المستقلة بالهناجر.. غدًا

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك مساء غد السبت في تمام السابعة مساء بمسرح الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

ومن المقرر عرض الفيلم الروائي القصير "جنوبية" للمخرجة سارة عماد والفيلم الروائي القصير "كومو فلاش" اخراج عبيد زيان وفيلم " نفس الدرجة" للمخرج مينا الدفشي وفيلم "ثلاثة ساعات بعد منتصف الليل" للمخرج مهند الكاشف

وتدور أحداث فيلم “جنوبية” حول التنمر الذي تتعرض له صاحبات البشرة السمراء، وقد يتطور الأمر إلى أن يصل لاستباحتهن لدرجة الاغتصاب.

أما فيلم "كومو فلاش" تدور أحداثه حول قضية فساد فى إطار بوليسى اجتماعى أكشن.

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وعن فيلم "نفس الدرجة " للمخرج مينا الدفشي فقد حصل على جائزة الجمهور في مهرجان مصر دوت بكرة وشارك في ملتقى أفلام الشباب الدورة الثالثة

وتدور قصته حول الفتاة البسيطة التي تبحث عن وظيفة أحلامها وفي رحلة الوصول لتلك الدرجة، تلجأ لحيلة تعرضها لاختبار أصعب من اختبار الوظيفة ذاته.

أما فيلم " ثلاث ساعات بعد منتصف الليل" فيدور حول فتاة تحاول أن تعيد حياتها بعد أن تركها زوجها وحيدة، لكن محاولاتها تلك لم تكن إلا مجرد محاولة لإعادة ذاتها.

ومن المقرر أن يقام عقب عرض الأفلام ندوة يدير الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع مخرجيها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية السبت الثاني من كل شهر.