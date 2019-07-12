حليمة بولند تتحدى الانتقادات الجارحة بأجرأ إطلالة على الإطلاق

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 12:51 مساءً - رغم تعرضها للكثير من الانتقادات بسبب إطلالاتها الجريئة، لم تتردد الإعلامية الكويتية حليمة بولند في الظهور بلوك جديد مثير للجدل.

ونشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة لها ظهرت فيها وهي تجلس على العشب في أحد الاماكن في العاصمة الفرنسية باريس.

ولفتت الأنظار بارتدائها فستاناً كاشفاً عند الكتفين والصدر. إلا أن أكثر ما أثار الانتباه هو رفعها الجزء الأسفل منه.

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واطلق ذلك موجة من التعليقات حيث انهالات عليها الانتقادات اللاذعة التي وصلت أحياناً إلى حد الشتائم. ورغم ذلك حققت الصورة أكثر من 24 ألف إعجاب.

وتعليقاً على الصورة كتبت حليمة: “جمال الشكل يجذب الإنسان ولكن جمال النفس يأسره. مساء الجمال بكل تفاصيله”.

ويشار إلى أن الإعلامية أثارت الجدل في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو برفقة مزين الشعر اللبناني الشهير جو رعد حيث رحب بها بطريقته المثيرة للجدل كما راقصها، ما دفعها إلى الضحك بطريقة هستيرية.