العارضة الشهيرة تتزوج سرًا بشاب يصغرها سنًا

تزوجت السوبرموديل هايدي كلوم (45 عاماً) سراً منذ بضعة أشهر من حبيبها الموسيقى توم كاليتز، البالغ من العمر 29 عاماً.

ونشر موقع TMZ وثيقة تثبت أن “كلوم” و “كاليتز” تزوجا في 22 شباط 2019.

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ولا شك في أن هذا التاريخ مهم جداً بالنسبة لـ كلوم خاصة بعدما كشفت في السابق الى أنها التقت بـ كاليتز في 22 شباط 2018 وسترتبط به في نفس التاريخ في 22 شباط.

نذكر ان هايدي كلوم كانت قد دخلت في علاقة عاطفية مع الموسيقي توم كاليتز في بداية عام 2018 وذلك عقب انفصالها عن فيتو شنابل، بعد أن دامت علاقتهما 3 سنوات معاً.

كما أن هايدي أماً لـ4 أطفال من المغني الشهير سيل، التي تزوجته عام 2005 ، وانفصلا فى نهاية عام 2012 . الاولاد هم “ليني” (14 عاماً)، لو (9 سنوات)، هنري، (12 عاماً) ويوهان (11 عاماً).