شكرا لقرائتكم ديانا حداد: أهديت أغنية "سيوف العز" للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت الفنانة ديانا حداد أغنية بعنوان "سيوف العز" للسعودية، وأغنية باللهجة البيضاء العراقية بعنوان "أحبك وكذا"، وأوضحت في حديث خصّت به "العربية.نت" أن أغنية "سيوف العز" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الفنان محمد عبده، واعتبرتها "هدية من القلب للشعب السعودي الذي نفتخر به وبقيادته الحكيمة" ويقول مطلع الأغنية: "ربنا واحد ودربنا واحد كلنا سلمان كلنا محمد".

كما أصدرت منذ أسبوع أغنية منفردة بعنوان "أحبك وكذا" كلمات فراس الحبيب والألحان لعلي صابر، وهي باللهجة العراقية، سبقتها أغنية بعنوان "عشيري"، كلمات وألحان سعيد الدوبي وهي باللهجة الخليجية.

وفي جعبة الفنانة ديانا العديد من الأغنيات المنفردة التي ستطلقها تباعاً، منها أغنية بدوية، وثانية باللهجة المصرية، وأغانٍ أخرى باللهجات العراقية واللبنانية والخليجية، وتستعد لإطلاق ألبومها الغنائي الذي سيكون بلهجات متنوعة وتحضر له على نارٍ هادئة، كما تقول.

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ديانا حداد

التنوع في الألوان الغنائية

تطرقت ديانا إلى الأغنية الخليجية، فقالت: "إنها ناجحة جداً وحاضرة على نطاق واسع في الوطن العربي، وبات لها متابعون من جميع الأقطار العربية".

تعتبر أنها نجحت في كل اللهجات والألوان الغنائية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، كما أن لكل لهجة ولون غنائي قدمته جمهوره ومستمعوه.

قالت أيضاً إن ملعبها هو الأغنية العربية، وهي تحرص دائماً على التنوع في الألوان الغنائية .

وختمت ديانا بالقول إنها إنسانة و امرأة تعيش حياتها ويومياتها قبل أن تكون فنانة، وهي كأي امرأة تهتم بإطلالتها وحياتها من خلال الغذاء السليم وممارسة الرياضة بشكل يومي، كما تهتم بعلم الطاقة، وتبحث دائماً عن الإيجابيات في حياتها.