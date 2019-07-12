شكرا لقرائتكم الجيش الليبي.. تجديد التأكيد على تحرير طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الليبي إتمام المرحلة الأولى من معركة تحرير العاصمة طرابلس بنجاح, وأضاف أن قواته سيطرت على المناطق المستهدفة وتتمركز الآن قرب وسط العاصمة, وأكد انتظار التعليمات لتنفيذ المرحلة الثانية للوصول إلى الهدف الأكبر وهو تحرير العاصمة.

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