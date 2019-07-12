أحمد إبراهيم ينفي شائعات الخلاف مع أنغام ويثني عليها في رسالة رومانسية

رغم الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة حول وجود خلافات بين الملحن أحمد إبراهيم وزوجته الفنانة أنغام تسببت في عدم ظهور الأول مع زوجته في عدد من المناسبات، ظهر إبراهيم في حفل الباحة لينفي كل هذا ويوجه رسالة إلى زوجته.

رسالة أحمد إبراهيم إلى أنغام "العظيمة"

نشر الملحن أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام عبر حسابه على "انستجرام" صورة لزوجته ووجه رسالة رومانسية إليها قال لها فيها:" مليون مبروك العظيمة أنغام النجاح الكبير ومواصلة التألق بقيادة النجم هاني فرحات مليون مبروك الهيئة العامة للترفيه نجاح حفل الباحة الرائع وبرافو روتانا التنظيم"، ونالت رسالة إبراهيم إشادة الكثير من متابعيه عبر "انسترام".

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الملحن أحمد إبراهيم ظهر كذلك مع الفنانة أنغام في أولى لحظات وصولها إلى الباحة، وكانت في الفترة الأخيرة قد ترددت بعض الأقاويل عن عودة أحمد إبراهيم إلى زوجته الأولى بسبب عدم ظهوره في أكثر مناسبة مع أنغام، لكن سرعان ما نفي الثنائي تلك الشائعات وظهرا معا من جديد في أولى الحفلات التي تقام في مدينة الباحة وعلى مسرح القرية التراثية.

تألق أنغام في الباحة

وتألقت الفنانة أنغام في تقديم حفلها أمس في الباحة حيث احتشد الجمهور السعودي لحضور الحفل الذي أحياه كذلك فنان العرب محمد عبده في ليلة اعتبرها الجمهور من أجمل حفلات المدينة، وقدمت أنغام مجموعة من أجمل أغانيها التي نالت إعجاب الحضور، وكتب محبي أنغام على "تويتر":" حلم وتحقق حضرت حفل للفنانة أنغام العظيمة في الباحة".

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