شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان يوسف شريف رزق الله من مسجد السطان حسين بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع جثمان الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد من نجوم الفن.

وتوفى الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 77 عاما.

Advertisements

وعمل رزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.