شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد مظهر أبو النجا.. حكاية "يا حلاوة" وكيف اختارها من 4 جمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الثانى عشر من يوليو مع ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا، واشتهر من خلال أدواره الكوميدية، ولعل أشهرها دوره فى فيلم "شياطين للأبد"، الذى عرض فى سبعينيات القرن الماضى، حيث شارك فيه بجانب الزعيم عادل إمام وناهد الشريف، إلا أن شهرته التى اكتسبها فى هذا العمل اكتسبها من جملته "يا حلاوة" التى ظلت تتردد إلى الآن حتى ارتبطت به دائماً.





حكاية الجملة الشهيرة التى ارتبطت به جاءت عن طريق مؤلف العمل بهجت قمر بناء على ما قاله الفنان الراحل فيما بعد، حين أكد أنه وأثناء جلساته بصحبة المؤلف وجده يحضر له أربع جمل حددها لشخصيته حتى يرددها كثيراً، وعليه أن يختار من بينها ما يراه مناسباً لطريقة أدائها على مدار أحداث الفيلم أكثر من عشر مرات.



مظهر أبو النجا مظهر أبو النجا

تلك الجمل كانت "يا لهوى" و"يا خرابى" و"يا خراشى" و"يا حلاوة"، ليقع اختيار مظهر أبو النجا على الجملة الأخيرة ويرددها 12 مرة، ورغم التحضيرات لتلك الجملة، إلا أن أبرز المتفائلين لم يكن يتوقع أن تثير هذا الكم من التفاعل والتقليد فيما بعد من جانب الكثيرين على مدار سنوات بسبب طريقة أدائه لها، كما أن تلك الجملة كانت سبباً فى تعاقده بعد ذلك على ثلاثة أفلام دفعة واحدة وفقاً لما قاله هو شخصياً.