شاهدوا.. مايلي سايرس لا زالت تنجذب للنساء على الرغم من زواجها من ليام هيمسوورث

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 11:49 صباحاً - صرحت الفنانة مايلي سايرس تفاصيل جديدة عن حياتها الجنسية وزواجها “المعقد” و “الفريد” من الممثل ليام هيمسوورث في مقابلة صريحة أجرتها مع مجلة Elle .
تزوجت الفنانة، التي اعترفت في عام 2015 انها شخص ثنائي الجنس من الممثل ليام هيمسوورث في حفل خاص أقيم في Tennessee في ديسمبر الماضي ، لكنها تعرف أن الناس ما زال لديهم أسئلة حول حالتها الزوجية: ” أعتقد أنه أمر محير للناس أنني متزوجة. لكن علاقتي فريدة من نوعها. “
وقالت سايرس إنه على الرغم من كونها في علاقة، إلا أنها لا تزال “تنجذب جنسيًا إلى النساء بشكل كبير”.
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