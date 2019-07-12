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كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 11:49 صباحاً - علقت الفنانة السورية أصالة على حفلها في الباحة – السعودية بـ : “سعدت جدّاً اليوم بحفل الباحه وبتمنّى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها السّاحره وناسها الكرام الطيّبين”.
ولكن اللافت، بعد أن أرفقت أصالة هذا التعليق بصورة من إطلالتها في هذا الحفل، قام أحد المتابعين بالتعليق على صورتها بصورة أخرى تم تعديلها بشكل أظهر تجاعيد على وجه أصالة، مشيرا إلى أن أصالة ستكون جميلة للغاية حين تصبح عجوزة.
ولا شكّ في أن أصالة ظهرت في الصورة الأساسية بغاية الجمال.
كانت هذه تفاصيل خبر “تجاعيد” تظهر على وجه أصالة.. كيف بدت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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