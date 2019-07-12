صورة نادرة.. محمود عبد العزيز برفقة زوجته الأولى

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 11:49 صباحاً - شارك الممثل المصري كريم ​محمود عبد العزيز​ الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تجمع والده الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز ووالدته ​جيلان​.

وظهر الثنائي في الصورة خلال إحدى المناسبات، فيما كانت تجلس ورائهما الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، وعلّق كريم على الصورة بالقول:”عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي، أبويا وأمي”.

​كريم محمود عبد العزيز​ عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل «شقة فيصل» مع الممثلة المصرية أيتن عامر، كما شارك في بطولة مسلسل «هوجان» مع الممثل المصري محمد إمام.