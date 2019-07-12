صورة تثير الجدل.. هل دينا الشربيني حامل من عمرو دياب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 11:49 صباحاً - أثارت الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​الجدل، بأحدث ظهور لها برفقة الفنان المصري ​عمرو دياب​.

وظهرت الشربيني في الصورة ببطن منتفخ، الأمر الذي أعاد شائعة حملها للظهور من جديد، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام قليلة من نشر دياب صورة له برفقتها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي إعتبره البعض إعلان رسمي منه على علاقتهما، كما نشرت دينا الصورة نفسها في صفحتها الخاصة.

وكانت الشربيني قد رافقت دياب في رحلته الأخيرة الى ماربيلا بإسبانيا، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف أحد أصدقائه هناك.