شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تطرح “صارحني” لـ عمر كرم

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث إنتاجاتها الفنية، أغنية “صارحني” للفنان اللبناني الشاب عمر كرم عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الأغنية شبابية راقصة تناسب أجواء الموسم الصيفي وهي من كلمات أحمد ماضي، موسيقى Tan Tasci وإعداد جان صليبا.
وتأتي هذه الأغنية بعد سلسلة من الاعمال الغنائية التي طرحها عمر كرم بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي احتضنت موهبته منذ عدّة سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن عمر كرم انتهى مؤخرًا من تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب على أن يعرض العمل قريبًا عبر موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية.
كلمات الأغنية:
ما عندي حدا غيرك يسأل عني
ما بدي حدا غيرك يسأل عني
أنا مش مبسوط تعا هلق صالحني
أنا والله بموت إذا ما بتسامحني
مني زعلان يا حبيبي صارحني
عفواً غلطان ، بُعدك عم يدبحني
مشكلتى معك انك غايب عني
و لو منى معك بعدك قطعة مني
أنا مش مبسوط تعا هلق صالحني
أنا والله بموت إذا ما بتسامحني
منى زعلان يا حبيبي صارحني
عفواً غلطان ، بُعدك عم يدبحني
تعا هلق طل عليي و ما تتركنى لحالي
عم بتنفس كرمالك انت مش كرمالي
بتعرفنى انى بحبك
بعشق كل دقة بقلبك
على بالي اسهر حدك ما تشغلي بالي
لمشاهدة فيديو أغنية “صارحني”:
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