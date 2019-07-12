بعد صراع مع المرض.. يوسف شريف رزق الله يودع عالمنا

متابعة بتجـــــــــــرد: رحل عن عالمنا منذ قليل الناقد المصري الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي وافته المنية عن عمر يناهز ٧٧ عامًا بعد صراع طويل مع المرض بعد إصابته بالفشل الكلوي مؤخرًا، ومكوثه في المستشفى مدة طويلة إلى أن رحل عن عالمنا اليوم.

وتنتظر أسرته في الوقت الحالي إنهاء التصريحات الخاصة بدفنه وتحديد موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء، المقرر أن يشهد حضورًا كثيفًا من أهل الفن نظرًا لعشق الكثيرين له، سواء من أهل الفن أو من جمهوره الذي كون ثقافته السينمائية من خلال ذلك الناقد الفني الكبير.

يذكر أن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، شغل مؤخرًا منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أنه يعد موسوعة كبيرة في السينما، قدم معظمها من خلال برامجه التي شهدت نجاحًا مبهرًا منها “أوسكار”، “ستار”، “الفانوس السحري”، “سينما في سينما” وغيرها.