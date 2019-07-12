مكسيم خليل يمازح زوجته في عيد ميلادها: “نشالله العمر كله مكسيم”

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم السوري مكسيم خليل بعيد ميلاد زوجته الممثلة سوسن أرشيد بطريقة مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر خليل فيديو طريف له مع زوجته عبر حسابه على موقع “انستجرام” وأرفقه بتعليق كتب فيه: “سوسي حبيبي كل عام وانتي بخير..نشالله العمر كله فرح و سعادة وصحة ونجاح ومكسيم”.

وقد انهالت التعليقات على مكسيم خليل من متابعيه الذين تمنوا له ولزوجته دوام السعادة والإستقرار.

يشار إلى أن مكسيم خليل خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “صانع الأحلام”، وهو من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

وكانت آخر أعمال مكسيم الدرامية قبل “صانع الأحلام”، مسلسل “أهل الغرام”، الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم جمال سليمان، وسلافة معمار، وبسام كوسا.