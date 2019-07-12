القبض على المغني آر. كيلي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت وكالة NBC الإخبارية نقلًا عن مسؤولين من جهات إنفاذ القانون أنه تم إلقاء القبض على المغني الأميركي آر. كيلي في مدينة شيكاغو، بتهم ارتكاب جرائم جنسية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ محققين من شرطة نيويورك ووزارة الأمن الداخلي ألقوا القبض على المغني البالغ من العمر 52 عامًا، ونقلت صحيفة Chicago Sun Times عن مكتب المدعي العام قوله إن كيلي يواجه 13 اتهامًا بارتكاب جرائم جنسية.