وفاة الناقد المصري يوسف شريف رزق الله بعد صراع مع المرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل عن عالمنا الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، منذ قليل بعد صراع مرير مع مرض الفشل الكلوي، عن 74 عاما.
وكان نجله أحمد تحدث لـ"العين الإخبارية"، الخميس، وقال إن حالة والده تدهورت منذ يومين بعد إجراء عملية غسيل كلوي، الأمر الذي دفعه لدخول العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر بالقاهرة.
وكتب الناقد طارق الشناوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر رحيل يوسف شريف رزق الله، موضحا أن آخر لقاء جمع بينهما كان منذ 20 يوما فى اللجنة التحضيرية لمهرجان القاهرة السينمائي، وإن الراحل ناقش معه أمورا كثيرة بشأن المهرجان وكان يمتلك ذاكرة حديدية.
ويوسف شريف رزق الله من مواليد 5 سبتمبر عام 1945، وكان شغوفا بالسينما العالمية وقدم العديد من البرامج الناجحة مثل "أوسكار" و"أيام وليالى" و"سينما فى سينما"، كما قدم برنامج نادي السينما بالتعاون مع الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، كما تولى منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي لعدة دورات واعتذر عن رئاسة المهرجان في عام 2017 بسبب حالته الصحية.
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