لصوص مسلسل "كاسا دي بابيل" يعرضون الموسم الثالث بمدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُدم الموسم الثالث من مسلسل "كاسا دي بابيل" وهو العمل غير الناطق بالإنجليزية الذي يحظى بأكبر عدد من المتابعين عبر "نتفليكس" الخميس في مدريد، قبل 8 أيام على بدء عرضه عبر المنصة الأمريكية.

وقال الممثل ألفارو مورته، الذي يؤدي دور "البروفسور" في المسلسل: "أظن أن الناس سينقضون على المسلسل ويشاهدونه في يوم أو يومين"، واعدا بالكثير من "التوتر والمشاعر القوية والمفاجآت".

وسار ممثلو ومخرجو المسلسل الذي يدور حول عصابة من اللصوص أمام مئات المعجبين الذين وضع بعضهم أقنعة دالي التي وضعتها شخصيات المسلسل خلال عملية السطو اللافتة على مصنع العملة في مدريد.

ووعد منتجو الفيلم، في بيان، أن البروفسور وعصابته "سينفذون عملية سطو جديدة وهي أكبر عملية من هذا النوع".

والموسم الثالث الذي يبدأ عرضه في 19 يوليو هو الأول الذي تنتجه "نتفليكس". وافتتحت منصة البث التدفقي هذه السنة أولى استوديوهاتها الأوروبية في تريس كانتوس في ضاحية مدريد الشمالية.