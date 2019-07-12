في الذكرى الـ50 لأغنية "سبايس أوديتي".. باربي على شكل ديفيد بووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "ماتيل" للألعاب، الخميس، عن دمية باربي على شكل المغني البريطاني ديفيد بووي تكريما له في الذكرى الـ50 لصدور أغنيته المنفردة "سبايس أوديتي".

وتُمثل الدمية البالغ سعرها 50 دولارا، التي ترتدي بزة معدنية اللون بخطوط وجزمة حمراء، بووي على شكل شخصية زيجي ستادراست.

وقالت شركة "ماتيل" لدى عرضها الدمية: "تكرم باربي المغني والمؤلف والممثل ديفيد بووي الذي لا تزال تحولاته الموسيقية مصدر تأثير ووحي إلى اليوم".

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وأضافت: "نريد أن نكرم الإرث الثقافي لعبقري في مجال الموسيقى أعاد رسم حدود الروك".

توفي بووي عام 2016، وكانت أغنية "سبايس أوديتي" التي صدرت عام 1969 مستوحاة على ما كان يقول من فيلم "2001: إيه سبايس أوديسي" لستنالي كوبريك الذي صدر قبل عام على ذلك.

وكانت "ماتيل" أطلقت هذا العام أيضاً دمية للإيطالية ساممتا كريستوفوريتي، وهي رائدة الفضاء الوحيدة راهناً في وكالة الفضاء الأوروبية، في إطار مشروع يهدف إلى دفع مزيد من الفتيات إلى خوض غمار العلوم والتكنولوجيا.