"أتكلت ترا".. أكبر سوق للخضروات في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سوق الخضراوات "أتكلت ترا" يقع بالقرب من مقر إدارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو من أكبر الأسواق مساحة وأقدمها عمراً، حيث أنشأ في عصر الإمبراطور هيلي سيلاسي وتوجد فيه مختلف أنواع الخضراوات المحلية والإقليمية، وهناك بضائع مستوردة من دول الجوار وحتى الخضراوات المصدرة إليها يتحرك من هذا السوق.

السودان هو الدولة المصدرة الوحيدة للخضراوات إلى إثيوبيا وتحديدا إلى سوق أديس أبابا، وأصبح بصل السودان معروفاً في هذا السوق، بينما تصل الخضراوات الإثيوبية التي تصدر من هذا السوق إلى كل من إريتريا والسودان والصومال وجيبوتي.

سيارة محملة بالخضراوات تصل إلى هذا السوق في الساعة الـ11 ليلاً، وهي تحمل الخضار من مختلف أقاليم إثيوبيا حاملة الموز والطماطم والبرتقال والمانجو وغيرها من الخضراوات.

ومن بين المناطق المهمة في إنتاج الخضار: هواسا، وشاشمني، وزواي، وسبتا، ومغلي، وألماطا، وأصوصا، وجيما، وسندافا، وكومبلتشا وغيرها من المناطق القريبة والبعيدة من العاصمة أديس أبابا.