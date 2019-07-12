شقيق محمود علاء مفتاح الأهلي لضم محمود متولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم الإسماعيلي بعرض رسمي للتعاقد مع أحمد علاء، مدافع النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو الأمر الذي يدفع النادي الأحمر لاستغلاله من أجل التعاقد مع محمود متولي قائد "الدراويش".

وأحمد علاء هو شقيق مدافع الزمالك والمنتخب المصري محمود علاء، وهو الذي بدأ مسيرته بنادي سبورتنج السكندري قبل الانتقال لنادي الداخلية، ومن ثم الانضمام للنادي الأهلي، والذي لعب معه 6 مباريات فقط طوال الموسم الحالي.





وبحسب مصدر داخل النادي الإسماعيلي لـ"العين الرياضية"، فإن النادي الأهلي يسعى لاستغلال رغبة "الدراويش" بالتعاقد مع أحمد علاء، من أجل حسم التعاقد مع محمود متولي قائد الإسماعيلي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

الأهلي قد سبق وأبدى رغبته في التعاقد مع محمود متولي في أكثر من مناسبة، ولكن إدارة الإسماعيلي تقابل العرض بالرفض، الأمر الذي قد يكون مختلفا في التوقيت الحالي بسبب فشل الإسماعيلي في تمديد عقد محمود متولي، والخوف من رحيله مجانا نهاية الموسم المقبل.