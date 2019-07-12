إلقاء القبض على المغني الأميركي آر. كيلي

Jul 12, 2019
ألقت شرطة نيويورك ووزارة الأمن الداخلي القبض يوم الخميس على المغني الأميركي آر. كيلي في مدينة شيكاجو بتهم ارتكاب جرائم جنسية.
ونقلت صحيفة “شيكاجو صن تايمز” اليوم الجمعة عن مكتب المدعي العام قوله إن “كيلي” يواجه 13 اتهامًا بارتكاب جرائم جنسية.
نذكر أن المغني الأميركي كان قد واجه تهماً مماثلة منذ أشهر وقد أقر بأنه غير مذنب في هذه التهم وأُفرج عنه بكفالة.
وكانت ليدي غاغا قد تعهدت في وقت سابق أنها ستقوم بحذف أغنية ثنائية سجلتها مع المغني آر. كيلي من على خدمات بث الأغاني وبعدم التعاون معه مرة أخرى وذلك بعد بث فيلم وثائقي يظهر اتهام العديد من النساء، بعضهن قُصر، “كيلي” بالتحرش الجنسي.
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