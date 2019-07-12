هيفا وهبي تخطف الأنظار في أول حفل لها بعد وعكتها الصحيّة

عادت النجمة اللبنانية هيفا وهبي الى نشاطها الفني بعد ان تعرضت في الفترة الماضية لوعكة صحية نقلت على اثرها الى المستشفى حيث أمضت فترة علاج.

وأحيت هيفا حفلة فنية في الساحل الشمالي في مصر، يوم أمس الخميس، 11 تموز/يوليو الجاري الخميس، حيث يعتبر هذا الحفل هو الأول لها بعد ظروف مرضها الأخير.

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ونشرت هيفا بعض الفيديوهات على حسابها على “ستوري” من أجواء تحضيرات السهرة، حيث ظهرت وقد اختارت Bodysuit مثير وملفت للانظار و خطفت الأنظار بجمالها وطلتها.

وكانت هيفا قد شغلت في الآونة الاخيرة الرأي العام اللبناني والعربي، كما خطفت انظار اهل الصحافة والاعلام الذين راحوا يتحققون حول خبر مرضها الذي انتشر كالنار في الهشيم، والذي استدعى بالتالي وقوف عدد من الشخصيات الفنية والاعلامية الى جانب هيفا والدعوة لها بالشفاء العاجل.

ايضاً هيفا ستحيي حفلة فنية ثانية في الأيام القادمة حيث ستلتقي الجاليات العربية في السويد وذلك يوم السبت في العاشر من آب المقبل.