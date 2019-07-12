شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المغنى الأمريكى الشهير آر. كيلى بتهمة ارتكاب جرائم جنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة (إن.بي.سي) الإخبارية نقلا عن مسؤولين من جهات إنفاذ القانون إنه تم إلقاء القبض على المغنى الأمريكى آر. كيلى فى مدينة شيكاغو بتهم ارتكاب جرائم جنسية.

وقالت الوكالة إن محققين من شرطة نيويورك ووزارة الأمن الداخلى ألقوا القبض أمس الخميس على المغنى البالغ من العمر 52 عاما الذى فاز بعدة جوائز جرامي، ومن المتوقع أن نقله إلى مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة شيكاجو صن تايمز اليوم الجمعة عن مكتب المدعى العام قوله إن كيلى يواجه 13 اتهاما بارتكاب جرائم جنسية.

وأضافت أن محاميه ستيف جرينبرج أكد اعتقاله لكنه امتنع عن الخوض فى تفاصيل.

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ولم يتسن لرويترز الوصول بعد إلى جرينبرج للتعقيب.

وفى يونيو، دفع كيلى ببراءته فى 11 اتهاما بالاعتداء الجنسى والتحرش أمام محكمة فى شيكاغو.