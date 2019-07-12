شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله عن عمر ناهز 77 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى، عن عمر ناهز 77 عاما.

عملرزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.

كانت زوجة الراحل قد قالت منذ يومين إنه يرقد فى العناية المركزة، ووضعه الأطباء تحت الملاحظة بعد تعرضه لتلوث أدى إلى اضطرابات فى بعض الأجهزة.