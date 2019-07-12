شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسرة "الملك لير" تسافر إلى السعودية لعرض المسرحية هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر النجم يحيى الفخرانى وأسرة مسرحيته "الملك لير"، مساء اليوم الجمعة إلى السعودية من أجل عرض المسرحية لمدة 3 أيام هناك، حيث أجرى أبطال المسرحية بروفات مكثفة على خشبة مسرح الماركيه بالتجمع الخامس خلال اليومين الماضيين قبل السفر.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم وانطلق عرض المسرحية فى شهر فبراير الماضى بعد فترة تحضيرات طويلة، على أن تعود للعرض مرة أخرى فى مصر خلال عيد الأضحى المقبل.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه ابنتيه، حيث قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر، وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء.

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