وفاة الناقد الفني يوسف شريف رزق الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، وفاة الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 72 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال الشناوي لمصراوي، إن جثمان رزق الله يتواجد حالياً بمستشفى دار الفؤاد، ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة.

وكشف أن آخر لقاء جمعه بالناقد الراحل كان منذ ٢٠ يوما في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة، حيث جاء قبل الموعد وناقش وأدلى برأيه في كل التفاصيل بما فيها التكريمات بذاكرة حديدية ويحسم كل القرارات رغم الضعف الذي كان بادياً على الجسد.

وشدد الشناوي، على أن "رزق الله" يعتبر المرجع الأول للسينما الأجنبية بالنسبة لجيلنا قبل ظهور الفضائيات والإنترنت، مؤكدا أن السينما المصرية خسرته بقوة.