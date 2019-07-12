ميريام فارس عن فترة مرضها: كنت أتوجع بصمت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة ميريام فارس، إنها تفضل الصمت، وتعلمت خلال 16 عامًا عمل في الوسط الفني أن تصمت ولا تخبر أحدًا بمرضها.

وأضافت ميريام، خلال تصريحات لمجلة سيدتي، أن الشائعات التي صدرت عن مرضها أثبتت لها حب الناس التي كانت توقفها في الشارع لتطمئن عليها، مشيرة إلى أنها كانت تتوجع بصمت وأنها فقدت الأمل في وقت من الأوقات أن تظهر على المسرح مرة أخرى من شدة المرض.

وتابعت ميريام فارس، أنها لم تتوقع أن يحدث لها هذا المرض، ولكنها استفادت من تجربة مرضها أنه لا يوجد شيء يستحق غضب الإنسان.

وأوضحت ميريام فارس، أن زوجها لم يتخل عنها في فترة مرضها، وأنها تصلي لزملائها المرضى لأنها تعرف معنى المرض.