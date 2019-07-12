محمد رشاد ينشر صورته وهو طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاءحجازي: نشر الفنان محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له وهو طفل صغير. وظهرت الصورة في حالة مهترئة، وعلق رشاد عليها: "أنا وصغير، اللي لحقته في الصورة". واحتفل الفنان محمد رشاد مع الإعلامية مي حلمي بزفافهما يوم 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء.

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