تراند اليوم : عارضة أزياء سعودية تفضح علامة في جسم زميلة لها...

أثارت الفاشينيستا السعودية مودل روز، جدلاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو وهي تشاهد صورة "مودل" لم تعلن اسمها.

وعلقت "مودل روز" على ذلك بأنها تحب مراقبة إطلالات العارضات، لافتة إلى أنها اكتشفت ظهور التشققات على بشرة الأخيرة.

وقالت إن المشاهير بشر وقد يعانون من بعض العيوب، ومن الأفضل أن يتم الاهتمام بالإطلالة. ودعت إلى تعزيز الثقة بالنفس بغض النظر عن الشكل.

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وكانت "روز" أثارت في وقت سابق الجدل بعدما نشرت على حسابها على تطبيق "إنستجرام" مقاطع مصورة ظهرت فيها بملابس جريئة.

وردت على الانتقادات التي طالت ملابسها. وقالت في مقطع مصور تناقله الناشطون على تطبيق الصور والفيديوهات: "أنا لبسي خاص فيني أنا. أهلي غير أهلكم.وتفكير أهلي غيركم.وتربيتهم لي غيركم.وتقاليدنا غير تقاليدكم. كل واحد له طريقة لبس غير الأخر.واللي ينتقد هذا الكلام يبقي إنسان جاهل".