لجين عمران تهاجم النجمة الأميركية نيكي ميناج بتغريدة تلهب الموقف

عبرت الإعلامية السعودية لجين عمران عن استيائها الشديد من قضية إلغاء حفل الفنانة الأميركية نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة مشيرة أن تواجدها في الحفل لا يعتبر فناً بل هي لن تقدم ما يستحق الاحترام.

وتفاعلت الإعلامية لجين عمران مع خبر إلغاء حفل النجمة الأميركية نيكي ميناج واصفة وجودها في فعاليات جدة ليس بالفن كالتالي:

“صراحة أستغربت جدا في البداية!!! وتوقعت إدراج إسم (نيكي مناج) ضمن الفنانين المشاركين في فعاليات ترفيهية لدينا *إشاعة* مغرضة”.

“كون ما تقدمه الست نيكي سواء ( لبس ، كلمات أغاني ، أسلوب رقص )و أمور أخرى لا يندرج تحت مسمى ترفيه على الإطلاق، بل له صفه أخرى لا تستحق الإحترام”.

تفاعل جمهور الإعلامية لجين عمران مع تغريدتها ضد النجمة الأمريكية نيكي ميناج إذ اعتبر الكثيرين منهم أن ما أشارت له لجين عمران صحيح وأن نيكي ميناج لا تصلح لأن تتواجد في جدة.