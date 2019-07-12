طارق الشناوي ناعيًا يوسف شريف رزق الله: وداعًا أستاذنا

نعى الناقد الكبير طارق الشناوي، الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله،

الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "الشناوي" عبر صفحتة قائلًا: "وداعًا أستاذنا يوسف شريف رزق الله،

أخيرًا سكنت الآلام.. آخر لقاء لنا قبل 20 يومًا في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة، جاء قبل الموعد، وناقش وأدلى برأيه في كل التفاصيل بما فيها التكريمات بذاكرة حديدية يحسم كلالقرارات، على رغم الوهن الذي كان باديًا على الجسد".

وتابع حديثه قائلًا: "قبلته في بداية الجلسة ونهايتها على أمل اللقاء قريبًا، ولم أدرك أنها القبلة الأخيرة".

يذكر أنه رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الجمعة، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله،

المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد صراع مع المرض.