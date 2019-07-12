البيت الفني للمسرح ينعى الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن و الأسى، الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق

الله، الذي وافته المنية اليوم، بعد حياة حافلة أثرت المشهد السينمائي المصري لسنوات طويلة، داعين الله أنيسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أنه رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد صراع مع المرض.