مد عرض "بيت الأشباح" لأسبوعين على المسرح العائم

قرر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مد العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، ١٥ ليلة عرض أخرى، على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك ابتداءً من اليوم، الجمعة، يوميًا،

ماعدا الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه يونيو الماضي.

يشار إلى أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و شاشات لنقل

الترجمة الفورية بلغة الإشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة "إسمعونا".

يذكر أن "بيت الأشباح"، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.