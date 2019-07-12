للمرة الثانية على التوالي.. محمد حماقي يُشعل حفلًا ضخمًا بالسعودية

أشعل الفنان محمد حماقي ليل جدة، بأجواء احتفالية ضخمة، ذات تحضيرات مختلفة ومميزة على مسرحه من إضاءة وألعاب نارية، أضافت للحفل أجواءً حماسية.

بدأ حماقي وصلته الغنائية بأغنية "طمنوني عينيك"، التي أصدرها ضمن ألبوم خلص الكلام عام 2006، وبعدها قدم مجموعة غنائيةمميزة من ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، ومنها"م البداية، ياستار، وأعمل إيه، قدام الناس"، إضافة

إلى أغنيات من ألبوماته السابقة، منها "أجمل يوم، ما بلاش، بعدنا ليه، أحلى حاجة فيكي، نفسي أبقى جنبه".

تميز الحفل بوجود الفنانة أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، وشاركا حماقي المسرح في أغنية "بين البينين"، التي لحنها حماقي لأنغام، إضافة إلى تفاعل الجمهور مع حماقي بشكل حماسي

مع ما قدمه من أغنياتهم المفضلة لديهم.

يذكر أن الحفل هو الثالث لحماقي في السعودية لهذا العام، حيث قدم حفلتين مميزتين في الدمام، ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر، والأخرى في جدة التي تميزت بأجواء استثنائية، جعلت حماقي يعود لجمهوره السعودي سريعًا.

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