أشعل الفنان محمد حماقي ليل جدة، بأجواء احتفالية ضخمة، ذات تحضيرات مختلفة ومميزة على مسرحه من إضاءة وألعاب نارية، أضافت للحفل أجواءً حماسية.
بدأ حماقي وصلته الغنائية بأغنية "طمنوني عينيك"، التي أصدرها ضمن ألبوم خلص الكلام عام 2006، وبعدها قدم مجموعة غنائيةمميزة من ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، ومنها"م البداية، ياستار، وأعمل إيه، قدام الناس"، إضافة
تميز الحفل بوجود الفنانة أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، وشاركا حماقي المسرح في أغنية "بين البينين"، التي لحنها حماقي لأنغام، إضافة إلى تفاعل الجمهور مع حماقي بشكل حماسي
يذكر أن الحفل هو الثالث لحماقي في السعودية لهذا العام، حيث قدم حفلتين مميزتين في الدمام، ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر، والأخرى في جدة التي تميزت بأجواء استثنائية، جعلت حماقي يعود لجمهوره السعودي سريعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية على التوالي.. محمد حماقي يُشعل حفلًا ضخمًا بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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