أمل حجازي تثير الجدل بصورة مع د. علي منصور كيالي

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 09:51 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية امل حجازي صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع الدكتور علي منصور كيالي.
وقد اثنى متابعو امل حجازي على جمال اطلالتها فيما حذرها البعض من الدكتور علي منصور كيالي على انه شخص يدعي العلم.
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