شاهد.. مصرع طفل مصري صعقا بالكهرباء على حافة حمام سباحة!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 09:51 صباحاً - توفي طفل مصري بعد خروجه من حمام السباحة بسبب وجود ثلاجة على حافة الحمام.

وفي التفاصيل كما نقلتها مواقع اخباربة مصرية، فقد كشفت كاميرات المراقبة أنه أثناء خروج طفل من داخل حمام السباحة، للهو مع صديقه سقط أسفل ثلاجة للمياه الغازية وتعرض للصعق بالكهرباء، حاول صديقة إنقاذه لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

‎كان قسم شرطة المرج، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول “أحمد م” 14 سنة جثة هامدة نتيجة إصابته بصعق كهربائي أثناء لهوه في حمام السباحة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وفحصها للوقوف على ملابسات الحادث.

وقد تمكن رجال المباحث من ضبط صاحب حمام السباحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.