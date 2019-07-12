شكرا لقرائتكم خبر عن شيكي على قائمة التراث العالمي والان مع التفاصيل

أدرجت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، مدينة "شيكي" التاريخية التي تقع على مسافة ساعات من العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى قائمة مواقع التراث العالمي للمناطق الثقافية.

وكانت اللجنة قد منحت في 2001 "قصر الملوك في شيكي" مرتبة "الحماية المعززة" وأدرجته على القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو، بوصفه يحتاج إلى حماية عاجلة، ثم صادقت مؤخراً على إدراجه في اللائحة الرسمية لمواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، حسب بيان صحفي تلقى 24 نسخة منه.

وتعد مدينة شيكي إحدى أجمل المدن ذات المناظر الخلابة في أذربيجان، فشوارعها المرصوفة بالحصى غنية بالمباني التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى، وينال قصرها إعجاب السياح من مختلف أنحاء العالم وتأسرهم حرفية بنائه وزينته حيث يعد من أجمل المباني التاريخية عمارةً في أذربيجان.

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وتقع مدينة شيكي عند سفح جبال القوقاز الكبرى ويقسمها إلى شطرين نهر جورجانا، وتضم قصر الملوك ومنزلهم الصيفي، فهذا القصر المميز بطابعه المعماري في امبراطورية الخانات (الملوك) بناه الملك حسين خان في العام 1762 ميلادية، وتحيط به أشجار الصنوبر الباسقة ضمن قلعة الخان التي تتربع على قمة ربوة في هذه المدينة الساحرة على طريق الحرير.

وكانت المدينة إحدى المحطات المهمة على طريق الحرير العظيم الذي كان يمثل شبكة الطرق التجارية القديمة التي تربط الشرق بالغرب، وحتى القرن التاسع عشر، كانت مدينة شيكي شمال غرب أذربيجان ما زالت مركزًا عالميًا لإنتاج الحرير، ويعد الطرف الشمالي من شيكي أقدم وبني على الجبال، وبني الجزء الجنوبي منها لاحقاً ويمتد على جانبي وادي النهر.

واشتهر الحرفيون الأذربيجانيون بفن "الشبك" القديم ويراه زائر مدينة شيكي أينما توجه، ومن أجمل نماذجه ما يزين نوافذ قصر شيكي، وتظهر براعة الحرفيون الأذربيجانيون بأعمال الفسيفساء الزجاجية الملونة التي تزين التشبيك الخشبي المجمّع دون غراء أو مسامير، ويتباهى قصر الملوك في شيكي بتفرده بنحو 5000 قطعة خشبية وزجاجية من فن الشبك ما يجعله جاذباً للنظر بشكل كبير.