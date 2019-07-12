مروان خوري يودّع والدته بكلمات مؤثرة

متابعة بتجـــــــــرد: عبّر الفنان مروان خوري عن حزنه بوفاة والدته التي رحلت يوم الخميس 11 تموز/يوليو الجاري، وفي أول تعليق له قال: “أمي حبيبتي وقديستي”.
وعقب انتهاء مراسم الدفن، كتب عبر “تويتر”: “إلى كل الذين تقدموا الي بالعزاء عبر الواتساب أو تويتر أو أي وسيلة أخرى أتوجه بالشكر الكبير لمواساتكم وتعاطفكم وأعتذر عن الردّ المباشر، وأسأل الله أن يبعد عنكم الألم والحزن”.
وكان مروان أعلن عن تأجيل كافّة مشاريعه الفنية الى فترة لاحقة بسبب وفاة والدته.
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