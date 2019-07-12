دوا ليبا في علاقة مع شقيق بيلا وجيجي

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن علاقة النجمة العالمية دوا ليبا مع شقيق النجمتين بيلا وجيجي حديد الأصغر “أنور” باتت علنية. في التفاصيل فقد رصدتهما عدسات الباباراتزي وهما يتبادلان القبلات في أحد المنتزهات في لندن. وظهرت دوا منذ أيّام برفقة أنور في مدينة نيويورك، كما أظهرت بعض اللقطات الثنائي وكل منهما يحتضن الآخر على شرفة أحد المباني وسط المدينة.

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