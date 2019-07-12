مشاهد تعرض لأوّل مرّة.. “خمسة ونص” في الصدارة من جديد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: عرضت شركة “الصبّاح اخوان” فيديو جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهِر كواليس مسلسل “خمسة ونص” الرمضاني وهي المشاهد التي لم تعرض أبدًا.

وحقق الفيديو انتشارًا واسعًا، حيث تصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي في عدد كبير من البلدان العربية.

مسلسل “خمسة ونص” من بطولة النجوم نادين نسيب نجيم وقصي خولي كما وشارك فيه عدد من النجوم من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فقدّمتها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

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تجدر الإشارة إلى أن العمل حقق نجاحًا منقطع النظير خلال شهر رمضان المنصرم وتصدّر نسب المشاهدة الدرامية في الوطن العربي.

لمشاهدة فيديو الـ Making Of: