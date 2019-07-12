بإطلالة عروس البحر.. كايلي جينر تروج لمجموعة الجمال الجديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت المليارديرة الصغيرة “كايلي جينر” 21 عامًا، صورة جديدة لها بإطلالة عروس البحر، كجزء من حملة ترويجها لمجموعة الماكياج الجديدة والخاصة بماركتها التجارية لمستحضرات التجميل المعروفة باسم “كايلي كوزماتكس”.

وذكر تقرير لموقع “ديلي ميل” اليوم، أن المجموعة الجديدة التي تروج لها “جينر” الحاصلة على لقب “أصغر مليارديرة في التاريخ” في تصنيفات فوربس، تم إطلاقها تحت اسم “Under The Sea” وتتكون من ثلاث مجموعات من ماكياج الشفاه مع واحدة عالية اللمعان، ومجموعة متنوعة من ماكياج العين.

في وقت سابق، شاركت “جينر” صورها من جلسة التصوير الخاصة بمجموعتها الجديدة حيث تألقت بمظهر عروس البحر في ثوب فضي وذهبي بإطلالة مرصعة بالمجوهرات اللامعة، واليوم أعلنت على حسابها بموقع إنستقرام عن طرح المجموعة بالفعل بمشاركة صورة للمجموعة.

تنتمي تلك المجموعة الصيفية الرائعة من مستحضرات التجميل إلى العلامة التجارية الخاصة بنجمة الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية التي أطلقتها عام 2015 والتي تحمل اسم “Kylie Cosmetics” وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت 420 مليون دولار أمريكي في مبيعات التجزئة خلال الأشهر الـ18 الأولى.

في مارس الماضي، أعلنت فوربس الأمريكية عن تخطي الفتاة الأصغر في عائلتها الشهيرة عائلة “كارداشيان”، مؤسس موقع فيس بوك “مارك زوكربيرغ” لتصبح أصغر ملياردير في التاريخ، بفضل ماركتها التجارية التي تقدر بمبلغ 900 مليون دولار.