عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره في موسم جدة

Jul 12, 2019 فاجأ أمير الطرب الخليجي الفنان عبدالمجيد عبدالله جمهوره بطرح أغنيته الجديدة “جدة كدا” وإهدائها لـ “موسم جدة” الذي تستمر فعالياته في نسخته الأولى حتى الـ 18 من شهر تموز/يوليو الجاري. Advertisements أغنية “جدة كدا” هي من كلمات الشاعر سعود البابطين، وألحان سهم، وتوزيع ومكس وماستر عصام الشرايطي. ويحظى الفنان عبدالمجيد عبدالله بشهرة واسعة في المملكة ومنطقة الخليج ويتمتع بجماهيرية كبيرة لدى محبي الفن الخليجي في العالم العربي.







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