شكرا لقرائتكم السودان.. اتفاق على إعلان سياسي وترقب لمصادقة دستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أن طرفي التفاوض قد توافقا على الإعلان السياسي المتعلق بهياكل الحكم ومستوياته فيما لا يزال النقاش يدور حول الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحياتها، مؤكدا أن التفاوض سيستمر يوم السبت بين الطرفين لإكمال صياغة الإعلان الدسوري واصفا ان المفاوضات قد اتسمت بروح الجدية والتعاون.

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