شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجوم زمان فى المصيف ..محرم فؤاد يغرق فى كابينة كاريوكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لنجوم الزمن الجميل حكايات ومواقف كثيرة حدثت لهم فى الصيف ،أثناء قضاء فترة المصيف مابين مغامرات عاطفية ومقالب ومواقف طريفة ، وأخرى حزينة.
ومن المواقف الصعبة التى تعرض لها الفنان محرم فؤاد عندما كان يحتفل بعيد ميلاده فى كابينة زوجته تحية كاريوكا بالمعمورة ، والذى حضره الفنان فريد الأطرش وعدد من الأصدقاء ، وأقيم الاحتفال على البلاج وحضره عزّ الدّين ذو الفقار وزوجته والفنّان سعيد أبو بكر، وليلتها أهدى فريد الأطرش لمحرم فؤاد لحنا ، كهديّة عيد الميلاد ، وهو لحن أغنية "ياواحشنى رد عليا".
وصباح اليوم التالى للاحتفال اصطحب محرم فؤاد بعض أصدقائه للذهاب للبلاج ونزول البحر ، وخلع محرم قميصه وسلسلة ذهبية كان يرتديها ويتفائل بها مكتوب عليه لفظ الجلالة ، واسم محمد "ص"، وما ان نزل البحر حتى ارتفعت الأمواج وهو يضحك مع أصدقائه متحديا البحر بقدرته على السباحة ، حتى غلبه الموج وكاد يغرق ، فظل يصرخ وعجز أصدقائه عن إنقاذه وصرخوا جميعا بعد أن اختفى الفنان الشاب وأوشك على الموت ، ولكن كتب الله له عمرا جديدا عندما أنقذه أحد الغواصين معه "برسوار" ، وعاد به إلى الشاطئ حيث أجريت له الإسعافات الأولية.
وبعد أن أفاق محرم فؤاد بحث عن السلسلة الذهبية وارتداها وأقسم أنه لن يخلعها مرة أخرى.
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