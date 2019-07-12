شكرا لقرائتكم خبر عن 23 يوليو.. مدحت صالح يحيى حفلاً على المسرح الرومانى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم مدحت صالح، حفلاً غنائيًا الثلاثاء المقبل 23 يوليو على المسرح الروماني بالإسكندرية حفلاً ضخمًا ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء برعاية دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقدم صالح خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد وتعاون فيها مع كبار الملحنين، ومنها "زى ماهى حبها، أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، بلياتشو، النور مكانه فى القلوب، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، يا جريد النخل العالى"، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى أشتهر بأدائها.

يذكر أن النجم مدحت صالح يشارك المطربة الشابة ياسمين على غناء أغانى مسلسل "بت القبايل" بطولة النجم عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب، المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة.