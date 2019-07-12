كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 08:48 صباحاً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه بالفستان بالابيض.

وفيما لم تكشف لجين عمران عن سبب ارتدائها الفستان الابيض غير انها علقت قائلة: “و نقول أكشن على الصعيدين العملي و الخاص

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران بالفستان الابيض.. فهل تعلن عن ارتباطها قريبا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.